Si è risvegliata dal coma Alice Toniolli la ciclista trentina parla e riconosce le persone

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di sabato 24 agosto 2024), lacoinvolta il 14 agosto in un grave incidente in gara a Vittorio Veneto (Treviso), si èdalle”. Lo annuncia in un post su Facebook la società sportiva ‘GS Topgirl’ , ringraziando tutte leche in questi giorni sono state vicine alla famiglia e al club. Le condizioni dell’atleta erano migliorate e da qualche giorno veniva considerata fuori pericolo. Nello schianto contro un muretto a bordo strada l’atleta aveva riportato un grave trauma cranico, un trauma oculare e fratture in varie parti del corpo. Dal giorno dell’incidente era in prognosi riservata all’ospedale di Treviso.