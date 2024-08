Ottaviano Del Turco addio al politico e sindacalista che ha segnato un’epoca

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di sabato 24 agosto 2024) È scomparsoDel, ex presidente della regione Abruzzo, all’età di 79 anni. La notizia è stata comunicata dal figlio, Guido Del, con un post su Facebook che ha commosso molti: “Ciao papà. Ti ho voluto bene. Tanto. E grazie per avermi fatto stare accanto a te per 15 anni, quando il mare è andato in burrasca”. Una carriera tra sindacato e politicaDelè stato una figura rilevante nella politica italiana e nel mondo sindacale. Nato il 7 novembre 1944 a Collelongo, in provincia dell’Aquila, Deliniziò la sua carriera come operaio e. Entrò nella CGIL negli anni ’70, dove emerse rapidamente grazie alla sua abilità oratoria e alle sue capacità organizzative. Dopo essere stato vice segretario della CGIL, si affermò come una delle voci più autorevoli del sindacato.