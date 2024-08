LIVE America’s Cup 2024 Preliminari in DIRETTA | ritirati gli americani anticipata la regata Luna Rossa-Ineos

Leggi tutta la notizia su oasport

15:08Britannia sceglie saggiamente di sostituire tutti e 4 i cyclor. Performazione titolare, con Spithill e Bruni al timone, Molineris e Tesei trimmer, Liuzzi, Gabbia, Voltolini e Kirwan cyclor. 15:04 Poco più di 10 minuti alla partenza del terzo match race del day 3. A breve scopriremo la composizione dell'equipaggio di. 14:59 Campanello d'allarme dunque per American Magic, che offre ail match point qualificazione allaconclusiva. 14:55 Terzo match race traedBritannia che inizierà alle 15.15. Circa 20 minuti dunque ci separano dalla sfida decisiva per l'ingresso in finale dell'imbarcazione italiana. 14:51 Problema al timone per American Magic, che dovrà utilizzare la giornata odierna in vista della chiusura di domani. 14:49 Prima vittoria per Orient Express Racing Team.