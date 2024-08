LIVE America’s Cup 2024 Preliminari in DIRETTA | American Magic costretta al ritiro tra poco Luna Rossa contro i britannici

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 24 agosto 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA14:51 Problema al timone per, che dovrà utilizzare la giornata odierna in vista della chiusura di domani. 14:49 Prima vittoria per Orient Express Racing Team. I francesi muovono il tabellino nel girone unico di cui fanno parte tutte le contendenti. 14:47 Partenza valida per Orient Express, mentre è notte fonda per gli statunitensi di. Arriva ildeglii. 14:45 Problema tecnico per, che non riesce a tenere il volo nella fase del pre partenza. Il flap è probabilmente fuori uso.(USA) – ORIENT EXPRESS (FRA) 14:38 Trapiù di 5 minuti il secondo match race di giornata conche sfida il fanalino di coda Orient Express Racing Team. 14:34 23 minuti ed un secondo impiegati daiper completare i sei lati del campo di regata.