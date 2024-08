Il coriandolo l’erba aromatica amata e odiata

Leggi tutta la notizia su linkiesta

(Di sabato 24 agosto 2024) Nella cucina italiana, molti ingredienti considerati tradizionali sono acquisti relativamente recenti. Un classico è il pomodoro, importato dalla Spagna nel Cinquecento e originario del Nuovo Mondo, mentre altri, utilizzati per secoli, sono stati dimenticati e ormai sono considerati esotici. Tra questi c’è il, noto anche come prezzemolo cinese o cilantro, con un profumo e un sapore che ricordano quello del cumino, dell’aneto e del finocchio e, ai detrattori, quello del sapone. Oggi in Italia il suo uso è associato ad alcune cucine asiatiche, come quelle indiana, cambogiana e thailandese, o latino-americana. Una presenza gradita o aborrita, ila volte suscita sentimenti estremi.