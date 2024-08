Francia Macron apre alla candidata di sinistra | Ma senza Insoumise Mélenchon lo sfida | Dica sì a un governo senza i nostri ministri

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di sabato 24 agosto 2024) Dopo l’apertura di Emmanuelalle proposte dellafrancese per la formazione di un nuovo, il leader di Jean-Lucprova già a mettere il presidente all’angolo. Il capo dell’Eliseo, venerdì, aveva aperto uno spiraglio con i rappresentanti dei partiti convocati per una prima giornata di negoziati a un esecutivo guidato da Lucie Castets, ma dai Repubblicani e dmaggioranza dei suoi uomini era arrivato il veto: “Nientecon La Franceoppure sarà sfiduciaprima uscita in Parlamento”. Così,sabato ha giocato la sua carta: rivolgendosi ai dirigentiiani e alle destre ha detto di essere disposto a far partire unCastets, proposta dal Nuovo fronte Popolare, rinunciando adel suo partito.