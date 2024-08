FOTO Pastena colpi nella notte in piazza San Martino

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di sabato 24 agosto 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoI carabinieri della compagnia di Salerno, impegnati in queste ore ad effettuare una serie di rilievi nel quartiere di Mariconda dove sono stati esplosi deidi arma da fuoco nel corso della, sono impegnati in un’analoga attività anche traSane Viale Kennedy nel quartiere di. A poca distanza dal primo episodio e anche da un punto di vista temporale anche qui è stata registrata nel corso dellaappena trascorsa l’esplosione didi arma da fuoco. In questo caso, l’episodio è avvenuto nei pressi dell’abitazione di un noto pregiudicato. Al momento i carabinieri non escludono che due episodi possano essere collegati.