Da Giulio Scarpati a Nuzzo e Di Biase | ecco tutto il programma completo del PeM Festival diretto da Enrico Deregibus

(Di sabato 24 agosto 2024) SAN SALVATORE MONFERRATO – Parte oggi e prosegue fino a ottobre l’edizione 2024 del “PeM!– Parole e Musica in Monferrato”, la rassegna piemontese di incontri, racconti e canzoni diretta dache si snoda fra dieci comuni, a partire dal capofila San Salvatore Monferrato. Saranno 19 gli eventi per la 19a edizione della manifestazione, che vedrà protagonisti musicisti, attori e intellettuali comee Di, Fast Animals And Slow Kids, Cochi Ponzoni, Garbo, Gianni Biondillo, Nando De Luca, Garbo, Bruno Gambarotta, Ernesto Ferrero, una camminata letteraria e, già annunciati nelle scorse settimane, Simona Molinari, Cristina Donà, Andrea Mirò, Lamante, Valerio Lundini, Willie Peyote, Alessia Tondo, lo spettacolo ‘Sconfinare’ e la finale del PeM Music Contest.