Bundesliga 2024 25 | vincono Borussia Dortmund e Lipsia lo Stoccarda cade a Friburgo

(Di sabato 24 agosto 2024) Ricomincia la/25 con la prima giornata, che ha visto le vittorie di entrambe le big impegnate,. I gialloneri hanno piegato al Signal Iduna Park per 2-0 l’Eintracht Francoforte: decisiva la doppietta di Jamie Gyttens, subentrato nella ripresa e che regala i tre punti al nuovo allenatore Nuri Sahin grazie alle reti al 72? e 93?. Arrivano tre punti anche per il, a cui basta una rete del nuovo acquisto Antonio Nusa per piegare la resistenza del Bochum.invece lo, sorpresa della scorsa stagione in cui ha chiuso al secondo posto, ma che parte con una sconfitta: trionfa infatti 3-1 il, che rimonta la rete dopo 2? di Demirovic grazie a Doan e alla doppietta di Kubler.