Ultraleggero cade tra i bagnanti a Minturno tragedia sfiorata

(Di venerdì 23 agosto 2024) Fare chiarezza sull’incidente avvenuto alla Marina di“poiché solo per un caso non si è trasformato in. Queste le parole del deputato dell’alleanza Verdi Sinistra Francesco Emilio Borrelli commentando il video, divenuto virale, di un autogiro biposto che volava sulla spiaggia della Marina di(Latina) caduto in acqua a pochi metri dall’arenile. Il pilota, soccorso dai, è uscito dall’acqua illeso e nessuna persona è risultata ferita. “Ho chiesto – ancora Borrelli – che siano chiariti non solo i motivi dell’improvviso ammaraggio del velivolo, se gli stessi siano dovuti a un guasto meccanico o a imperizia del pilota e se sia normale il sorvolo a quote così basse e così vicine a luoghi intensamente affollati come le spiagge del litorale.