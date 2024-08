Mettono in carica lo scooter elettrico e vanno a dormire | intera famiglia muore tra le fiamme

Leggi tutta la notizia su tpi

(Di venerdì 23 agosto 2024)inlotra leTragedia a Novi Sad, in Serbia, dove un’è morta a causa di un incendio scaturito dal motorino. La tragedia si è consumata nella notte tra giovedì 22 e venerdì 23 agosto: l’incendio, come detto, è stato provocato da unoche era stato collegato alla rete elettrica. Fatale un cortocircuito che avrebbe innescato le. In tutto sono morte sei persone, tra cui quattro bambini. I piccoli, che avevano tra i 2 ed i 7 anni, dormivano nella stessa stanza dei genitori, di 29 e 23 anni, quando tutti sono stati sorpresi dalle. Il padre della donna morta, che vive nella casa adiacente, ha provato a salvare latentando di abbattere il muro della casa con un’ascia e una mazza, ma senza riuscirci.