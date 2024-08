Lombardo Radice Lega Caserta | le 14 classi siano collocate in un unico plesso

Leggi tutta la notizia su casertanotizie

(Di venerdì 23 agosto 2024). “Il Comune rimedi a tutti gli errori commessi e colmi i ritardi individuando una soluzione in cui si possano ospitare le 14della exed evitare i doppi turni. Vogliamo restituire serenità alle famiglie, garantire il diritto allo studio e scuole sicure ai giovani studentini. Per questo assicurare la realizzazione del progetto PNRR è fondamentale, certamente vigilando sulla qualità della spesa.” Lo dichiarano i consiglieri comunali dellaAlessio Dello Stritto, Maurizio Del Rosso, Fabio Schiavo e Elio di Caprio. “Ringraziamo l’on. Zinzi e il Ministro Valditara per aver preso a cuore la questione. Ora è importante accelerare i tempi e per questo continuiamo a chiedere all’amministrazione di individuare ad horas una sistemazione adeguata ad ospitare tutte le