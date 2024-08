Le prime parole del nuovo acquisto del Cavallino Righetti ha già le idee chiare | | Per me è una grande occasione

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di venerdì 23 agosto 2024) "La trattativa con l’Arezzo è stata molto veloce. Ho deciso di accettare in brevissimo tempo perchè questa è una piazza ambiziosa, la società è forte e vuole crescere. Questa tappa rappresenta un’da sfruttare per la mia carriera". Samuele(nella foto) si è calato nella nuova realtà amaranto conentusiasmo e determinazione. Mancino, classe 2001, è stato acquistato dal Lumezzane, sopratutto, per la sua duttilità: non solo terzino sinistro, ma può giocare anche da esterno alto, quinto o braccetto in una difesa a tre. "Durante il mio percorso mi sono dovuto adattare per esigenze tattiche e così ho imparato ad occupare più zone del campo. Alla lunga è un vantaggio saper fare più ruoli". Per lui un contratto di un anno con opzione per un’altra stagione.