Dove vederla Dazn ’regala’ il big match | Partita visibile gratuitamente

(Di venerdì 23 agosto 2024) "Anche durante questa seconda giornata di Serie Bkt,annuncia che il bigModena-Bari, in programma venerdì 23 agosto alle 20:30, saràanche in modalità gratuita. Si preannuncia una sfida entusiasmante, con entrambe le squadre alla ricerca della prima vittoria stagionale dopo la doppia sconfitta della prima giornata". Gradito annuncio, quello digiunto ieri, per chi stasera non riuscirà a raggiungere il Braglia e magari per questo non sapevaguardare l’attesocon i galletti: lasarà infatti trasmessadalla piattaforma. Al contrario, per chi raggiungerà lo stadio ecco il memorandum viabilità: dalle 12 di oggi vietata la sosta in piazza Tien An Men, in viale Monte Kosica (nel tratto tra via Galvani e piazza Tien An Men), in viale Montecuccoli, in via Fontanelli e a Porta Nord (lato carabinieri).