Domenica Santarelli | la Sora Menica che rese ospitale Passoscuro

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di venerdì 23 agosto 2024) “Cultura, Turismo, Lavoro”: un progetto della Fondazione Anna Maria Catalano, finanziato dall’Unione Europea Next Generation EU nell’ambito del PNRR Transizione digitale Organismi Culturali e creativi”. Fiumicino, 23 agosto 2024 – Una donna in un territorio in. Stagni, uccelli migratori, una landa di terra piana, lì alla Foce del Rio tre denari: cacciatori, sparuti visitatori, solo qualche anima che si spingeva fin lì, per un motivo e per un altro. E, là, in quella terra che sarebbe divenutastava, al secolo, a dare ristoro e un piatto caldo.