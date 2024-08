Calciomercato | La Juventus ha già le idee chiare sulla sostituzione di Chiesa

Leggi tutta la notizia su justcalcio

(Di venerdì 23 agosto 2024) Giorni caldissimi per il calcio italiano! Latiene muy claro que Federicono puede seguir vistiendo la camiseta ‘bianconera’ esta temporada. Después de no acordar una renovación de contrato y de quedar libre el próximo verano, la ‘Vecchia Signora’ le ha informado por activa y por pasiva que debe buscarse nuevo equipo. El Barça está ahí al acecho, esperando la oportunidad para firmar a un futbolista que, en plenas condiciones, es diferencial. Así, mientras se desvela el futuro del internacional italiano, la Juve va mirando el mercado para encontrarle un sustituto de garantías. Y parece que ya tiene un candidato para el puesto. Según apuntan en Italia, el nombre de Jadon Sancho es uno de los que más gusta. No tiene sitio en el Manchester United después de salir cedido los últimos meses de la pasada temporada al Dortmund y está deseando encontrar un nuevo proyecto.