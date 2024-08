15 accessori top per completare il tuo smartphone in pochi semplici passi

Leggi tutta la notizia su gqitalia

(Di venerdì 23 agosto 2024) Gliperci permettono di personalizzare ei telefoni che usiamo ogni giorno. Di fronte a un esercito di pezzi tutti uguali, a volte difficili da riconoscere, la cover firmata o l'anello particolare fanno la differenza. Ma non solo, ci consentono anche di risolvere alcuni difettucci; se i migliorioffrono più prestazioni rispetto ai vecchi modelli, è altrettanto vero che dobbiamo prendercene più cura: devono essere ricaricati più spesso, hanno bisogno di una cover perché sono più fragili e necessitano di alcuni gadget per poterli usare ovunque (in auto, ad esempio). Non importa che tu abbia il miglior iPhone del momento o un telefono economico: comprareper loè diventata una necessità che travalica le fasce di prezzo dei telefoni.