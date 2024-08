Perché è il rapporto tra AI e giornalismo deve interessare e preoccupare tutti

Leggi tutta la notizia su giornalettismo

(Di giovedì 22 agosto 2024) Il pullulare di accordi tra grandi gruppi editoriali e società che sviluppano sistemi e strumenti basati sull’intelligenza artificiale dovrebbe far suonare il campanello d’allarme. Non solo per i giornalisti che rischiano di veder cancellato il loro mestiere, ma anche per i singoli cittadini. Negli ultimi tempi, abbiamo parlato dei rapporti che si stanno intrecciando in modo sempre più fitto tra le testate (quotidiani online, settimanali e riviste) e aziende come OpenAI. Il più recente fatto salito agli “onori” della cronaca è l’intesa raggiunta tra la società di Sam Altman e il Gruppo Condé Nast. Ma questa è solo la goccia in un oceano che conta già moltissimi altri accordi che seguonola stessa falsariga. Maqueste vicende dovrebbero essere di interesse pubblico? Citiamo solamente due concetti: diritto all’oblio e AI.