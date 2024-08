Morti mamma papà e le sorelle Bimba di 11 anni orfana dopo un terribile incidente stradale

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di giovedì 22 agosto 2024) Una ragazza di 11è rimastache i suoi genitori e duesonoin un. Poppie Morgan-Roller, 11, aveva scelto di non unirsi alla sua famiglia per una gita di un giorno, ma di andare a casa di un’amica, mentre laShannen Morgan, ilShane Roller e leRubie, 9, e Lillie, 4, sono uscite per trascorrere una giornata di relax all’aria aperta. I quattro non sono mai tornati a casa perché una moto si è scontrata con la loro Ford Focus durante il viaggio di ritorno, uccidendo i genitori e ledell’11enne. Una campagna GoFundMe per la ragazza, originaria della cittadina britca di Barnsley, nel South Yorkshire, ha raccolto circa 400.000 sterline (425.000 dollari) da quando è avvenuta la tragedia domenica, riporta Metro.