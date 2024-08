Microsoft punta all’Accessibilità con un nuovo Joystick adattivo

Leggi tutta la notizia su gamerbrain

(Di giovedì 22 agosto 2024) Durante la GamesCom 2024,ha svelato il suo ultimo capolavoro nel mondo dell’accessibilità videoludica: l’Xbox Adaptive. Questo innovativo accessorio promette di ridefinire il concetto di inclusività nel gaming, offrendo nuove opportunità a giocatori con mobilità ridotta sia su PC Windows che su Xbox Series XS.Accessibile per i giocatori Xbox L’Xbox Adaptivenasce dall’eccellente lavoro del team che ha realizzato l’Xbox Adaptive Controller, una pietra miliare nell’accessibilità dei giochi. Questa nuova periferica rappresenta un’evoluzione naturale, mantenendo l’impegno dinel garantire un’esperienza di gioco accessibile a tutti. Ilè progettato per integrarsi perfettamente non solo con l’Adaptive Controller, ma anche con tutti i controller ufficiali Xbox, inclusi i modelli wireless della Series XS.