La visita del principe Alberto di Monaco alla Verna e a Rondine nel ricordo di Grace

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 22 agosto 2024)si appresta ad unaspeciale. A settembre sarà ilII dire la Cittadella della Pace oltre al Santuario de La, in occasione del suo prossimo viaggio in Italia. Il 14 e 15 settembre si terrà laprivata delnei luoghi amati dmadre, l’indimenticabilessaKelly che a Chiusi dellanel 1968 stette tre giorni insiemefiglia Carolina, allora undicenne, al termine del campeggio estivo nel Casentino. In quell’occasione Franco Vaccari, fondatore e presidente di, incontrò lassa; di quei momenti il Santuario ha documentazioni anche fotografiche che verranno mostrate al figlio.