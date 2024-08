Il nodo dei terreni agricoli | Ora dateli ai giovani

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 22 agosto 2024) Poco attrattivi e, soprattutto, difficilmente utilizzabili dagli enti locali, irappresentano una criticità nel riutilizzo dei beni confiscati alle mafie, ma per le associazioni bisogna comunque insistere sul riuso sociale. Al centro del dibattito sono finiti i, 434, il 13% dei 3325 beni confiscati alle mafie (al 31 dicembre 2023). Di questi, il 44,7% è in gestione, quindi non ancora destinati. Secondo l’Agenzia, isono "fattore critico di rallentamento del processo destinatorio", perché per i Comuni la gestione di questa tipologia di beni esula dalla gestione caratteristica.