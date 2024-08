Highlights e gol Young Boys-Galatasaray 3-2 | Champions League 2024 25 VIDEO

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di giovedì 22 agosto 2024) Glie le azioni salienti di3-2, match di andata del play-off round di/25. Gara piena di emozioni Wankdorf Stadion: gli svizzeri sbloccano subito la sfida dopo 3? con Joel Monteiro, che poi raddoppia nel recupero della prima frazione. Nella ripresa va in scena la rimonta del Gala: Batshuayi segna prima al 66? pochi secondi dopo il suo ingresso in campo, poi piazza la doppietta personale al 72? e timbra il 2-2. Non è finita però perché all’86’ un fallo di mano di Bardakci, che si prende il secondo giallo e viene espulso, concede un calcio di rigore ai padroni di casa: dal dischetto va Ugrinic che realizza per il definitivo 3-2. Di seguito le azioni salienti e i gol della partita.e gol3-2:/25 () SportFace.