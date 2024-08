Fiorentina il dg Ferrari | Cessione Nico Gonzalez? Non ci sono le condizioni di base

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di giovedì 22 agosto 2024) “Gonzale? La situazione è che mancano otto giorni, non cileper fare l’operazione, vedremo cosa succederà. Mancano lediper fare l’operazione. Siamo contentissimi di lui, non abbiamo necessità di darlo via. Siamo tranquilli, aspettiamo che ci siano legiuste. 40 milioni la cifra giusta? Non lo so”. Lo ha detto il direttore generale della, Alessandroai microfoni di Sky Sport, soffermandosi sul futuro di, esterno viola conteso da Juventus e Atalanta. Poi sui passi in avanti degli uomini di Palladino: “Mi piace come arriviamo in area e come portiamo la palla verso l’uomo che deve finire le azioni. Mi piace l’approccio d’attacco, ho grande curiosità e grandi aspettative”, ha detto il dirigente nel pre partita di-Akademia, match di andata dello spareggio di Conference League.