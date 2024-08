Pierotti giocatore e massimo dirigente della Viridissima Apecchio club di 103 anni promosso in Prima categoria La vecchia signora dei dilettanti manda in campo il presidente

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di mercoledì 21 agosto 2024) Lasi è radunata al ‘Mancioli’ lunedì, e un po’ come nel primo giorno di scuola c’era curiosità e voglia di rivedersi. Sono passati 103dalla fondazione e le sfide sono state tante. Era maggio del 1998 quando l’con un gol di Bagiacchi all’80’ contro il Belforte regalava la Promozione (traguardo storico per la società), poi nel 2002-2003 l’ultimo campionato di, la discesa in Terza e tanta Seconda fino a tre mesi fa (domenica 2 giugno) quando grazie alla vittoria contro il Csi Delfino Fano sul neutro di Fossombrone si è riconquistata (21dopo) la. Forse caso unico nel panorama del calcio italiano a indossare la doppia veste die di calciatore c’è Stefano. Tra dirigenti appassionati e competenti c’è (da tempo) Pino Fontanelli.