Ford rivede piani di spesa per veicoli elettrici | domanda debole

(Di mercoledì 21 agosto 2024) La casa automobilistaMotor ha annunciata che sta rivalutando i suoidi produzione die in particolare ha deciso di annullare il progetto di un SUV sportivo elettrico, mentre valuta lada parte dei consumatori.avrebbe dovuto lanciare il Suv nel 2027, ma la forte pressione dei prezzi e le richieste inferiori al previsto non consentono di continuare con il progetto. L’azienda ha anche posticipato di un anno il lancio di un nuovo pick-up elettrico, fino al 2027. Intanto,ha annunciato che lancerà un nuovo furgone commerciale nel 2026 e due nuovi camion nel 2027, tra cui uno di medie dimensioni. Il piano di produzione aggiornato non fa menzione di una berlina elettrica cheavrebbe dovuto produrre e, la nuova auto invece sarà ibrida.