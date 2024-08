Eriksson | Non dispiacetevi per me Sono fortunato perché parlano bene di me mentre sono ancora vivo

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di mercoledì 21 agosto 2024) Il Telegraph dà notizia del nuovo documentario su Prime Video che racconta l’ultimo anno di Sven Goran. L’ex allenatore, 76 anni, a gennaio ha rivelato la sua malattia. Lui stesso ha dichiarato che gli restava nella migliore delle ipotesi un anno di vita. Il documentario sarà online a partire dal 23 agosto ed è una sorta di lunga lettera d’addio.: «Chiunque abbia detto che la vita è troppo breve ha ragione» Nel documentarioaffronta il tema della morte: «Ho avuto una bella vita, sì – dice– Penso che tutti noi abbiamo paura del giorno in cui moriremo. Ma la vita riguarda anche la morte. Spero che alla fine la gente dirà: “sì, era un brav’uomo”, ma non tutti lo diranno. Spero che mi ricorderete come un ragazzo positivo che cercava di fare tutto il possibile. Nonper me, sorridete.