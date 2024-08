Derubata all' uscita del lavoro con il trucco della gomma forata

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 21 agosto 2024) Firenze, 21 agosto 2024 – Con la scusaruota bucata si sono offerti di aiutarla e le hanno portato via la borsa. E' successo martedì, subito dopo pranzo, in via Pistoiese. Secondo quanto denunciato agli agenti, la donna era appenadaquando si è resa conto di avere lamacchina a terra. Una volta accostato al marginecarreggiata per decidere il da farsi, sarebbe stata avvicinata da un’auto con a bordo due uomini stranieri che si sarebbero subito offerti di aiutare la malcapitata. Ma mentre era in corso il cambiobucata, con la scusa di dover prendere un attrezzo nella loro macchina, i due si sarebbero allontanati, ripartendo a razzo.