WWE | Nel prossimo Raw prenderà il via torneo per decretare il nuovo sfidante di Bron Breakker

(Di martedì 20 agosto 2024) La faida trae Sami Zayn con di mezzo l’Intercontinental Title è giunta al termine. Sami ebbe la meglio a Money In The Bank conservando la cintura, poi però a SummerSlamebbe la meglio conquistando così il suo primo titolo nel main roster. L’atto terzo della loro rivalità è stato il 2 Out 3 Falls Match dell’episodio di Raw del 13 agosto e ad avere la meglio è stato ancora. Ora è tempo di trovare unavversario per il campione. Chi sarà il? Durante l’episodio di Raw di ieri notte, durante un segmento di backstage, l’IC Championha reso noto che il GM Adam Pearce ha deciso di indire unperil suo. Ilil via durante ilepisodio dello show rosso.