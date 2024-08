WTA Cleveland 2024 | avanti Xinyu Wang e le teste di serie fuori Bronzetti e Trevisan

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di martedì 20 agosto 2024) Si è chiusa nella notte la prima giornata del torneo WTA 250 di, uno dei due appuntamenti che precedono direttamente gli US Open nel panorama femminile. Evento, questo, con una durata ancor più ridotta rispetto al normale uso, dato che il tabellone principale si snoda su sei giorni senza anticipo alla domenica dei primi turni e con chiusura al sabato, come per tutti i tornei pre-Slam. Non si può dire che il Tennis in the Land porti una particolare fortuna alle italiane. Al Nautica Entertainment Complex della seconda più popolosa città sul lago Erie escono infatti subito di scena Luciae Martina. Per l’una era forse possibile girare il match nel secondo set con l’olandese Arantxa Rus, soprattutto all’inizio, per l’altra, opposta alla spagnola Cristina Bucsa, c’è il rimpianto di un 4-1 di vantaggio sprecato proprio nel secondo parziale.