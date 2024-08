Spagna è morta a 117 anni la donna più anziana del mondo La ricetta di longevità di Maria Branyas? Natura amici nessun rimorso

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di martedì 20 agosto 2024) Si è spenta oggi all’età di 117inMorera, considerata la persona piùvivente sul pianeta. Era nata a San Francisco, negli Usa, il 4 marzo del 1907, ma si era presto trasferita incon la famiglia, dove ha attraversato oltre un secolo di storia, comprese guerre ed epidemie. «ci ha lasciati. Ècome desiderava: nel sonno, in pace e senza dolore», ha scritto la famiglia sul suo account X. «La ricorderemo sempre per i suoi consigli e la sua gentilezza». L’ha trascorso gli ultimi due decenni in una casa di riposo di Santadel Tura, nel nord-est della. Negli ultimi tempi aveva confessato di sentirsi debole e di sentire che la fine del suo viaggio terreno fosse vicino. Senza tristezza però. «Non mi piacciono le lacrime: non piangete per me, non soffrite per me. Ovunque andrò, sarò felice».