Scandalosa Iside magnifica dea mediterranea

(Di martedì 20 agosto 2024) Nel 1724 Scipione Maffei, erudito noto in tutta Europa, fondatore dell’antiquarium nella sua città, Verona, allestiva un museo di iscrizioni nel gran cortile dell’Università torinese. Il progetto nasceva su ispirazione di Vittorio Amedeo II di Savoia, che voleva offrire un oggetto di studio agli studenti di quell’ateneo. Quella data viene festeggiata oggi come origine del Museo di Antichità al Palazzo Reale di Torino, collezione di grande prestigio, per solito meno frequentata dei popolari spazi del Museo Egizio. Nelle ampie raccolte dell’istituzione compaiono anche curiosità, come gli idoli fenici falsi, creati in Sardegna nell’Ottocento, che sono stati studiati come perfetto esempio di manipolazione di un passato.