M5s non deve derogare al secondo mandato | i carrieristi della politica lasciamoli fuori

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di martedì 20 agosto 2024) di Paolo Gallo, attivista M5S Dov’è finita la coerenza? Abbiamo attaccato e continuiamo ad attaccare Renzi reo di non aver abbandonato ladopo il clamoroso flop del suo referendum, ma siamo disposti a passar sopra all’unica regola principe che ci ha resi credibili nel panorama politico costellato da compravendita di parlamentari, leggi ad personam e professionisti. Sono due gli episodi che hanno portato il Movimento 5 Stelle ad essere ciò che non è più: la morte di Gianroberto Casaleggio e la rovinosa gestione del partito in capo a Di Maio. Una continua perdita di voti (sia percentuale che in valori assoluti) dovuti ai continui tradimenti camuffati da votazioni online le cui risposte erano già prevedibili, proprio come quella dell’elezione del Capo politico Di Maio o quella sul programma condiviso con la Lega.