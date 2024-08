L' estate è il tempo delle vacanze per definizione libero da impegni Un tempo di spensieratezza e anche di vuoti Alunni genitori e molti pedagogisti sono d' accordo e lamentano l' eccessivo carico di lavoro assegnato dai docenti Piccola carrellata di esperienze creative per bambini che non temono la noia da giocare tra una sessione di compiti delle vacanze e l' altra

Leggi tutta la notizia su iodonna

(Di martedì 20 agosto 2024) Lunghe, lunghissime. Tra giugno e settembre (o ottobre, come vorrebbero gli insegnanti, a causa del caldo, in questo back to school 2024), i nostri figli trascorrono senza scuola tre mesi. Tre mesi in cui le conoscenze apprese durante l’anno scolastico posessere cementate o andare perse. A salvare il salvabile servono i, secondo la schiera di quanti, ancora, ne sostengono l’utilità. Ma il dibattito, come ogni, è aperto: in base a un sondaggio di skuola.net ben l’80% degli studenti giudicaildidai professori per l’. E i lorod’: dicono no ai, in tutto o in parte, 4 su 10. Quelli che pos, aiutano i figli a completarli. Ma idiscriminatoriperché non tutti ihanno il supporto concreto di mamma e papà.