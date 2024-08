Iniziati i lavori per il restyling del porfido

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 20 agosto 2024) Hanno preso il via ieri idi manutenzione ordinaria per il ripristino delin via Alberto da Giussano. La viabilità risulta così temporaneamente modificata e l’Amministrazione comunale chiede ai cittadini collaborazione, raccomandando la massima prudenza. I cantieri hanno reso necessario chiudere la via Alberto da Giussano nel tratto compreso tra via XXV Aprile e via Repetti. Idureranno una decina di giorni. La particolarità degli interventi e il ridotto carico della carreggiata impongono limitazioni, ma ai residenti verrà dato avviso dei tratti che di volta in volta verranno chiusi alla circolazione. Il divieto di transito in via Alberto da Giussano, dall’intersezione con via XXV Aprile all’intersezione con via Repetti, è esteso fino alla fine dei