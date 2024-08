I giudizi rafforzano il nostro legame Mai stata così viziata mi regala viaggi di shopping a Parigi e Dubai | lei 34 anni e lui 77 anni puntano al matrimonio

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di martedì 20 agosto 2024) “L’amore non ha età”, dice sempre qualcuno. Ma certe volte una differenza troppo marcata viene presa di mira dagli ‘odiatori’ professionisti del web. È il caso di Imani e Larry, che sono una coppia da quasi diecianche se lei ne ha 34 e lui 77. La loro storia è cominciata quando la donna lo ha conosciuto su un’app di incontri. “Ho sempre trovato gli uomini più anziani più attraenti in generale e ho pensato che fosse un signore anziano piuttosto attraente – spiega Imani alla serie YouTube ‘Love Don’t Judge’ -, e poi quando l’ho incontrato di persona non mi ha deluso”. Nonostante i 43di differenza, entrambi dicono di non sentirla perché hanno interessi simili e una grande comunicazione, che loro spiegano come la chiave per il successo. “Non mi sono mai sentita– dice Imani -. Midi. Raramente mi dice di no”.