I Blonde Redhead sbarcano al teatro romano di Ostia Antica

(Di martedì 20 agosto 2024), 20 luglio- Lo straordinario palcoscenico diFestival si prepara a ospitare uno dei gruppi più ricercati della scena internazionale: lunedì 26 agosto aldiarrivano i, l’iconico trio indie-rock nato a New York composto da Kazu Makino e dai gemelli Simone e Amedeo Pace. 30 anni di carriera alle spalle, uno stile inconfondibile e in continua evoluzione che rifiuta di essere catalogato in un genere e continua a esplorare nuovi territori passando dal noise rock al dream pop arrivano fino a un rock più elettronico sofisticato, la band presenta il suo ultimo album Sit Down For Dinner. Un disco che tocca tematiche importanti e profonde tipiche dell’età adulta, creando quasi un contrasto con la musica ritmata e frizzante che accompagna ogni brano.