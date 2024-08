Cautano interruzione idrica anticipata alle ore 20 | le zone interessate

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di martedì 20 agosto 2024) Tempo di lettura: 2 minuti“Comunichiamo che a causa degli elevati consumi e della diminuzione drastica delle portate in arrivo al sistema idrico del comune dioccorre eseguire delle manovre in rete per provare a distribuire più equamente su tutto il territorio comunale l’erogazionedurante le ore diurne. Pertanto, a partire da oggi 20 Agosto bisognerà eseguire delle manovre di chiusura dore 20.00ore 06.00 del giorno successivo in zona Tre Barili, con conseguenti basse pressioni e/o mancanza d’acqua per tutte le utenze alimentate sulla Provinciale-Frasso. Ci scusiamo ancora una volta per i disagi arrecati, indipendenti dalla nostra volontà, e garantiamo, come sempre, il massimo impegno per la risoluzione di tutti i problemi che si dovessero presentare in conseguenza della predetta chiusura.