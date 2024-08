Calciomercato com – Juventus è fatta per Kalulu dal Milan | arriva oggi a Torino le cifre|Primapagina

Leggi tutta la notizia su justcalcio

(Di martedì 20 agosto 2024) 2024-08-20 11:00:00 Fa notizia quanto riportato poco fa da.com: Dopo una settimana di riflessioni, Pierreha detto sì alla. I contatti delle ultime ore avevano portato il club bianconero ad alzare la fiducia nei confronti dell’arrivo del jolly difensivo francese. Il, dal canto suo, avevagià trovato da tempo un accordo totale con Giuntoli.(martedì) è previsto il suo arrivo, poi domani (mercoledì) svolgerà le visite mediche e firmerà il contratto con i bianconeri.LE CIFRE –era stato tenuto fuori dalla lista dei convocati di Fonseca sia per il Trofeo Berlusconi contro il Monza che per la prima di campionato contro il. Due segnali netti e inequivocabili di come non rientri nel progetto tecnico dell’allenatore portoghese. Ora èper il passaggio allain prestito oneroso da 3.