Arianna Meloni contro bufale e fango | Mai fatto nulla di male da due anni scavano su di me…

(Di martedì 20 agosto 2024) “Io sono tranquillissima, so di non averniente di. Non ho mai influenzato, né cercato di influenzare decisioni sulle nomine e non ho preso parte a riunioni di questo tipo. C’è un metodo che mi lascia incredula”. È lo “sfogo” di, sorella maggiore della presidente del Consiglio Giorgiae responsabile della segreteria politica di Fratelli d’Italia, raccolto da diversi quotidiani a Ceglie Messapica dove la premier sta trascorrendo alcuni giorni di vacanza, a proposito delle possibili inchieste che si preparerebbero a suo carico.e inchieste,sconcertataha spiegato di non avere notizie circa un’indagine per traffico di influenze che la riguarderebbe, ma al contempo di non poterlo escludere, e si è detta “scossa” dalche “sono dueche cercano di buttarmi addosso tante cose.