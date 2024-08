Zanzare all’ospedale Chiassai | Che l’Asl provveda in maniera straordinaria o dichiari uno stato eccezionale

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 19 agosto 2024) Arezzo, 19 agosto 2024 – "Ci tengo a rispondere alla Asl - afferma il sindacoMartini- in seguito alla mia ultima denuncia relativa al problemache purtroppo non si è risolto dopo la disinfestazione del Pronto soccorso. Il ruolo dei Comuni rispetto alla questione delleè chiaro e stabilito da direttive della Regione Toscana che indica anche i prodotti che obbligatoriamente devono essere usati. La nostra Amministrazione, come ogni anno, in ottemperanza a queste direttive, ha effettuato quattro interventi notturni preventivi sugli insetti allo stadio larvale, da marzo a giugno, azioni larvicidi eseguiti con il collocamento di una pasticca anti larvale nei tombini e due automizzatori per la distribuzione istallati su pick up, eseguiti nelle zone di Montevarchi (capoluogo) e nelle frazioni di Levane e Levanella.