Verolanuova incendio alla Faerch Italy | vigili del fuoco in azione Danni ingenti

(Di lunedì 19 agosto 2024)(Brescia), 19 agosto 2024 –, nella notte tra domenica e lunedì, a, nel Bresciano. Le fiamme sono divampate all’interno della, ex Sirap, azienda specializzata nella realizzdi materiali di polistirolo per alimenti, che avrebbe dovuto riaprire questa mattina. Immediato l’intervento deidel: nessun ferito ma isono. L’rme L’rme è scattato poco dopo la mezzanotte. Stando a quanto riporta la stampa locale, il rogo si sarebbe originato da un magazzino di stoccaggio bobine e di materiale plastico e si sarebbe esteso molto rapidamente avvolgendo nelle fiamme l’intero capannone, poi collassato. Da chiarire le cause. Fortunatamente non ci sono feriti, perché l’attività era ferma per ferie.