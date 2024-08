Traffico Roma del 19-08-2024 ore 15 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di lunedì 19 agosto 2024) Luceverdeben trovati all’ascolto si mantiene regolare la circolazione lungo la rete viaria della capitale possibili disagi per un incidente segnalato dalla polizia locale sulla via Pontina altezza di Castelno in direzione Latina proseguono i lavori in via Anastasio II con riduzione di carreggiata all’altezza del viadotto delle Fornaci con possibili rallentamenti nelle ore di maggiortrasporto pubblico la metro a chiusa fino al 25 agosto nella tratta termini Battistini nelle due direzioni è attivo un servizio bus sostitutivo servizio regolare nel tratto termini Anagnina infine vi ricordo Oggi l’allerta meteo gialla per piogge sparse su parte della regione per i dettagli di queste e altre notizie potete consultare il sito.luceverde.