The Union la spiegazione del finale del film con Mark Wahlberg

Leggi tutta la notizia su cinefilos

(Di lunedì 19 agosto 2024) The, ladeldelconThevede una spia che recluta il suo vecchio fidanzato per una missione pericolosa, ma i due finiscono insieme al momento dei titoli di coda? L’e è un’organizzazione di spionaggio composta da “colletti blu” e, dopo una missione fallita per recuperare informazioni riservate nell’incipit del, ha bisogno di reclutare un “signor nessuno” per un’operazione di recupero. Questo porta l’agente Roxanne Hall (Halle Berry) a riallacciare i rapporti con l’ex fidanzato Mike (), un operaio edile la cui vita è diventata stagnante. Dopo aver accettato con riluttanza, Mike riceve due settimane di addestramento per diventare una spia. Mike si dimostra migliore di quanto ci si aspettasse, ma Roxanne scopre presto che a rubare le informazioni è stato il marito Nick (Mike Colter), separato e presunto defunto.