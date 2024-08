Scuola a rischio l’assunzione di 500 nuovi presidi

Leggi tutta la notizia su lanotiziagiornale

(Di lunedì 19 agosto 2024) È di queste ultime ore la notizia che il Tar del Lazio ha bloccato la procedura di assunzione legata al corso-concorso per dirigenti scolastici del 2017. Il tribunale amministrativo, con una sentenza del 14 agosto scorso, ha congelato l’imminente nomina dei futuri dirigenti scolastici – oltre 500 quelli che dovevano entrare in servizio il prossimo 1° settembre – che hanno partecipato al corso-concorso nazionale riservato svoltosi nel 2024, a seguito di un emendamento del Governo. La sospensione resterà in vigore almeno fino al 5 settembre 2024, giorno della trattazione collegiale in camera di consiglio.