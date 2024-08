Juventus ‘Sport’ | Federico Chiesa offerto al Barcellona i blaugrana ci pensano

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di lunedì 19 agosto 2024)non rientra nei progetti delladi Thiago Motta e l’italiano sta prendendo in considerazione diverse destinazioni. Non mancano le sirene estere, conche informa di un interessamento anche da parte del. Istarebbero studiando i termini dell’operazione, valutandone le condizioni e la fattibilità. Al momento manca un’offerta ufficiale, con i catalani che necessitano uscite prima di poter mettere nel mirino. La squadra spagnola necessita l’ingaggio di una nuova ala, con Nico Williams che era in cima alla lista. L’operazione non è però stata conclusa, con il giocatore che non si è unito alle file del club. Per, ilpotrebbe offrire una cifra massima di 14 milioni, con l’azzurro che guadagna circa sei milioni netti dai bianconeri.