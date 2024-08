Fedez ha fatto la storia con la festa a Porto Cervo? Va su Wikipedia ma finisce malissimo FOTO

Leggi tutta la notizia su tvzap

(Di lunedì 19 agosto 2024) Personaggi tv. Laorganizzata dacontinua a far parlare di sé. Il rapper, dopo il famoso after party improvvisato, si è mostrato commosso sui social, convinto di aver lasciato un segno nelladella Costa Smeralda. A confermare questa convinzione, c’è persino, che ha condiviso un paragrafo sullaorganizzata da, nella pagina dedicata alla Costa Smeralda. Tuttavia, non tutti sembrano credere alla genuinità di questo “traguardo”. Tra i più scettici c’è Selvaggia Lucarelli, nota per non risparmiare critiche, che ha sollevato dubbi sulla veridicità di quanto accaduto.