Diletta D’Andrea chi era la terza moglie di Vittorio Gassman

Leggi tutta la notizia su cultweb

(Di lunedì 19 agosto 2024)è morta a Roma all’età di 82 anni. A darne l’annuncio, i figli, Jacopoed Emanuele Salce. Nel comunicato congiunto si spiega che non ci saranno esequie per rispetto alla volontà della donna. Nata l’8 febbraio del 1942 a Roma,debutta al cinema al fianco di Alberto Sordi in Il conte Max del 1957, dove interpreta la ricca sorella viziata dell’interesse amoroso del protagonista. Tra i film a cui aveva partecipato ci sono La voglia matta (1962) e Le ore dell’amore (1963), entrambi di Luciano Salce, padre del figlio Emanuele, nato a Londra nel 1966., al centro, in Il conte Max (fonte: frame YouTube)Nel 1964 chiude la sua carriera cinematografica per lavorare esclusivamente a teatro al fianco del nuovo compagno, sposato nel dicembre 1970. E da cui, nel 1980, ha avuto Jacopo.