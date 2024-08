Contro le ambizioni personali nella res publica Castagnetti racconta la Dc di De Gasperi

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di lunedì 19 agosto 2024) Si è soliti dire che i partiti servono a fare la storia, ma è pure vero che essi sono fatti dalla storia, cioè rispondono a una necessità storica. Solo recentemente abbiamo visto nascere partiti con estrema disinvoltura da parte, in genere, di chi non ha un popolo alle spalle ma solodavanti a sé. In effetti, in questo caso, sarebbe più giusto definirli sigle, simboli, stemmi, nomi, ma i partiti sono altra cosa. Basterebbe leggere l’articolo 49 della Costituzione per capire cosa sono e come debbono essere. Ma è inutile rimpiangere esperienze, tempi e condizioni storiche che non ci sono più. Possiamo parlare del passato solo per vedere se c’è qualcosa di una qualche utilità per l’oggi, non certo per replicarlo. La Democrazia cristiana nacque ottant’anni fa grazie a varie iniziative.