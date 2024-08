Coltivava cannabis in casa le piantine nei vasi

Leggi tutta la notizia su abruzzo24ore.tv

(Di lunedì 19 agosto 2024) Teramo - I Carabinieri della compagnia di Giulianova hanno denunciato un uomo per coltivazione illegale diall'interno della propria abitazione. Durante la perquisizione, i militari hanno sequestrato 23 piante diindica, di altezza variabile tra i 20 e i 70 centimetri, insieme a una vasta attrezzatura per la coltivazione, tra cui un essiccatore con tubi, lampade termiche, ventole di aerazione, vari bilancini elettronici e tre bustine contenenti semi di marijuana. Sono stati trovati e sequestrati anche oltre 30 grammi di hashish. Parallelamente all’operazione antidroga, i Carabinieri hanno effettuato controlli in diversi luoghi di ritrovo, locali pubblici e discoteche, per contrastare il consumo e lo spaccio di stupefacenti tra i più giovani.